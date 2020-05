Pelo menos cinco mortos no Japão em incêndio

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje num incêndio numa habitação na cidade japonesa de Gojo, sudoeste de Tóquio, com as autoridades a indicarem que entre as vítimas deverão estar as três crianças do aglomerado familiar.

Fontes policiais disseram à emissora pública NHK que os corpos foram encontrados no último andar da casa, mas que as vítimas ainda não foram identificadas.

A casa era habitada por um casal, e pelos seus filhos, com idades entre os 2 e os 8 anos.

As autoridades estão a investigar o que o poderá ter desencadeado o incêndio.