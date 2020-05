Pelo menos 50 trabalhadores dos transportes morreram no Reino Unido

Pelo menos 50 trabalhadores em empresas de transportes do Reino Unido morreram após contraírem covid-19, adiantou hoje o ministro dos Transportes britânico, Grant Schapps.

O ministro disse que 42 trabalhavam na área metropolitana de Londres e 10 em companhias ferroviárias no resto do país, mas acrescentou que as mortes podem “não derivar necessariamente dos seus empregos”.

“Não sabemos”, afirmou.

A atualização dos dados foi conhecida no dia em que o sindicato TSSA tornou público a morte de uma funcionária dos comboios vítima de um ataque, juntamente com um colega, de um homem que cuspiu sobre eles, alegando estar infetado com o novo coronavírus.

Alguns dias depois, o médico de Belly Mujinga, de 47 anos, deu-lhe baixa por ter desenvolvido problemas respiratórios, mas os sintomas complicaram-se e a mulher morreu após a hospitalização e tratamento com ventilador.

“Em vez de falar sobre o alívio do confinamento, o governo deve primeiro garantir que as devidas precauções e proteções são tomadas para que não sejam perdidas mais vidas”, afirmou o dirigente sindical Manuel Cortes.

O governo britânico publicou na segunda-feira um plano com alterações ao regime de confinamento em vigor desde 23 de março, que dá maior liberdade para as pessoas saírem de casa e incentiva o regresso ao emprego de muitos trabalhadores a partir de quarta-feira.

Juntamente com o uso de máscaras ou proteções para a cara nos transportes públicos, o governo sugere que seja evitada a hora de ponta.

Se viajarem em transportes congestionados, as pessoas devem “evitar o contacto físico, tentar virar de costas para as outras pessoas e manter o tempo que passado junto de outras pessoas o mais curto possível”.

A autoridade responsável pelos transportes de Londres Transport for London já introduziu medidas para proteger os motoristas, limitando, por exemplo, a entrada nos autocarros pela porta de trás, e introduzindo o uso de máscaras para todos funcionários.

O Reino Unido é o país mais afetado pela pandemia covid-19 da Europa e o segundo a nível mundial depois dos EUA, com 32.692 mortes e 226.463 infetados, de acordo com o balanço feito hoje pelo ministério da Saúde britânico.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.