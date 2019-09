Papa Francisco chega ao Estádio do Zimpeto, em Maputo, para missa campal

O Papa Francisco chegou pelas 09:00 (menos uma hora em Lisboa) ao Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, para a missa campal com que encerra hoje a visita ao país.

O líder da igreja católica suscitou a maior ovação da manhã ao chegar ao estádio, lotado, apesar da chuva e da temperatura (cerca de 15 graus) relativamente baixa para a capital.

No interior do papamóvel, Francisco deu uma volta na pista de atletismo do estádio, benzendo todos os presentes, antes de se dirigir para o palco que hoje será o altar da celebração.

As bancadas iluminaram-se com o ‘flash’ de centenas de telemóveis, que se assemelharam a velas enquanto o papamóvel circulava.

Durante a missa, o Papa fará a sua última intervenção no país, no dia em que se assinala um mês após a assinatura de um acordo de paz entre Governo e Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), oposição.

Desde que chegou, na quarta-feira, Francisco tem saudado os esforços pela paz em Moçambique e tem apelado aos jovens para que sejam persistentes e protagonistas da pacificação.