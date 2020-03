Organizações financeiras do G7 prometem apoio total

As grandes organizações financeiras dos sete países mais industrializados do mundo (G7) prometeram hoje fazer “tudo o que for necessário para restaurar a confiança, o crescimento económico e proteger o emprego”, perante os danos económicos da pandemia de covid-19.

Numa declaração conjunta emitida desde Washington, as organizações financeiras enfatizaram a sua disposição para colaborar com os bancos centrais para lidar com a crise que deve precipitar a economia global para uma recessão, ainda este ano.

A interrupção generalizada da atividade económica devido à propagação do novo coronavírus ameaça provocar uma recessão global, com a perda de milhões de empregos e a falência de empresas em todo o mundo.

Para combater esta situação, os principais bancos mundiais estão a realizar operações maciças de injeção de liquidez e de descida de taxas de juro, procurando ajudar os planos de estímulo fiscal que estão a ser desenhados por numerosos governos.