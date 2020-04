Oito mortos em inundações no Sul do Iémen

Oito pessoas morreram, incluindo cinco crianças, e dezenas ficaram feridas em inundações em Aden, a principal cidade do sul do Iémen, indicaram hoje responsáveis.

Pelo menos 15 iemenitas morreram nas inundações nas últimas 48 horas no país mais pobre da península arábica. Na terça-feira, pelo menos sete pessoas morreram e 85 ficaram feridas em várias províncias do norte devido ao mau tempo, segundo a ONU.

A capital, Sanaa, e outras regiões do Iémen, sobretudo no norte, são afectadas há várias semanas por chuvas fortes. O país em guerra, com a pior crise humanitária do mundo segundo a ONU, registou um primeiro caso do novo coronavírus no início de Abril.

Desde 2014 que os rebeldes Huthis, ajudados pelo Irão, combatem o governo iemenita, reconhecido internacionalmente e com apoio militar desde 2015 de uma coligação liderada pela Arábia Saudita.

Mais de três milhões de iemenitas estão deslocados devido ao conflito, a maioria em campos particularmente expostos ao risco de propagação de doenças, como a cólera e o paludismo.

“Morreram pessoas, casas ficaram danificadas, campos (de deslocados) foram afectados e estas inundações podem acelerar a propagação da cólera”, alertou hoje Samah Hadid, da organização não-governamental Oxfam.

Segundo a responsável, “pode haver um milhão de casos de cólera este ano com o início da estação chuvosa no Iémen”, além da “séria ameaça do coronavírus no país”.

Em Aden, que o primeiro-ministro, Main Abdelmalak Said, declarou na terça-feira “zona de desastre”, centenas de veículos flutuavam hoje nas ruas inundadas, descreveu a agência France Presse.

Pelo menos 10 casas foram destruídas e 90 outras registam danos, segundo um responsável do governo.

De acordo com a ONU, mais de 80% da população do Iémen depende de ajuda humanitária.