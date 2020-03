O plano de combate a o coronavírus nos países europeus

Confinamento, encerramento de escolas e empresas, restrições em fronteiras são algumas das principais medidas pelos países europeus para combater a propagação do novo coronavírus.

Eis os pontos essenciais do combate europeu à Covid-19:

Confinamento

Depois da Itália e da Espanha, a França também entrou hoje em confinamento geral, pelo menos por duas semanas, obrigando toda a população a permanecer em casa, sob pena de multas, com algumas raras exceções.

A Áustria e a República Checa também adotaram medidas drásticas de contenção e os alemães foram chamados pelo Governo para ficar em casa e desistir das suas viagens de férias.

O Reino Unido intensificou as medidas de contenção, depois de uma fase inicial de estratégia de contaminação em grupo, e agora pede às pessoas que evitem o contacto social e o deslocamento não essencial, recomendando que os idosos e grávidas se isolem por três meses.

A Grécia, como a Itália, impôs um período de confinamento de 14 dias a todos os viajantes que chegam ao seu território.

Na Eslováquia, Croácia, Letónia, Estónia, Moscovo e Noruega, as pessoas que regressam das principais fontes de contaminação devem isolar-se em casa.

Estado de emergência

Suíça, Arménia, Moldávia e Cazaquistão, bem como duas regiões da Ucrânia, declararam estado de emergência.

Na França, 100.000 polícias foram destacados para controlar movimentos.

Fronteiras controladas ou fechadas

Os líderes da União Europeia reuniram-se hoje por videoconferência para decidir fechar as fronteiras externas da comunidade por 30 dias.

Portugal e Espanha fecharam as suas fronteiras terrestres, tal como a Hungria.

A Alemanha realiza controlos de fronteira com vários países - incluindo a França, que aplica as mesmas medidas na sua fronteira com a Alemanha - permitindo apenas a passagem de transporte de mercadorias e trabalhadores transfronteiriços.

A República Checa, Chipre, Dinamarca, Lituânia e Eslováquia fecharam as suas fronteiras para estrangeiros (a Eslováquia aceita polacos).

A Rússia fechou as suas fronteiras terrestres com a Noruega e a Polónia.

A Áustria fechou sua fronteira terrestre com a Itália e a Suíça.

Na Moldávia, a maioria dos pontos de entrada por terra está fechada a partir de quarta-feira.

Escolas fechadas

Escolas, universidades e creches estão fechadas em muitos países: Itália, Polónia, Grécia, Irlanda, República Checa, Roménia, Ucrânia, Eslováquia, Eslovénia, Lituânia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Áustria, Bulgária, Turquia, Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Suíça, Croácia e Espanha. Na Suécia, apenas faculdades, escolas secundárias e universidades estão fechadas.

Proibição de reuniões

Na França, Itália, Bélgica e Chipre, qualquer reunião é proibida.

Vários países limitam o número de pessoas em comícios, mas com limites muito diferentes.

Na Turquia, as orações coletivas foram suspensas e os locais de culto fechados.

Estabelecimentos encerrados

Países Baixos, Luxemburgo, Ucrânia, Áustria, Bulgária e Eslovénia ordenaram o encerramento de locais e empresas abertas ao público.

Os negócios não essenciais estão fechados na Itália, França, Grécia, Andorra, Alemanha e Espanha.

Restaurantes, bares, discotecas e cinemas estão fechados em todos os lugares, incluindo bares na Irlanda e bordéis na Holanda.

A Hungria encerrou os seus locais públicos, mas não as suas lojas, enquanto a Grécia fechou museus e sítios arqueológicos.

Transportes condicionados

A aviação britânica parou a maior parte de sua frota.

A França anunciou uma redução gradual no transporte de longa distância (comboios, autocarros, aviões).

Na Alemanha, o transporte ferroviário regional foi reduzido. A companhia aérea Lufthansa cortará até 90% de sua capacidade de voo de longo curso.

A Polónia cancelou os voos domésticos.

A Áustria suspendeu as suas ligações ferroviárias com a Itália e as suas ligações aéreas com Itália, França, Espanha, Suíça, Inglaterra, Holanda, Rússia e Ucrânia.

A Turquia suspendeu as ligações aéreas com seis países, a Bulgária com a Itália e a Espanha e a Roménia com a Itália.

Na Eslovénia, o transporte público está suspenso.