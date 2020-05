O número de infectados com o novo coronavírus na Índia superou os da China, com o Ministério da Saúde indiano a anunciar hoje que registou 85.940 casos desde o início da pandemia da covid-19.

Nas últimas 24 horas, a Índia registou 3.970 novos casos. No mesmo período, mais 103 pessoas morreram, elevando o total para 2.752 óbitos.

Os dados oficiais na China apontam para 4.633 mortos e 82.941 infectados.

Os estados indianos mais atingidos são Maharashtra com 29.100 casos, Tamil Nadu com 10.108, Gujarat com 9.931 e Nova Deli com 8.895.

O Governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, deve anunciar este fim de semana a decisão de prorrogar o confinamento que dura há 54 dias.

No início deste mês, o governante começou a diminuir gradualmente as restrições, procurando a retoma da actividade económica, permitindo a reabertura do comércio local, o funcionamento da indústria e o regresso dos trabalhadores à agricultura.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 306 mil mortos e infectou perto de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando sectores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.