O Governo cabo-verdiano anunciou, no domingo à noite, que registou mais dois casos positivos do novo coronavírus na ilha da Boa Vista, elevando para 10 o total de infectados no arquipélago.

O Governo cabo-verdiano revelou, em comunicado, que ambos os doentes - um homem de 33 anos e de uma mulher de 24 anos - estiveram de quarentena no hotel Riu Karamboa.

“Ambos se encontram em isolamento desde o início das queixas”, prosseguiu o comunicado, adiantando que a situação clínica dos doentes é estável.

O Executivo cabo-verdiano referiu ainda que mais 25 testes de amostras provenientes da Boa Vista foram feitos e todos deram negativo, incluindo a amostra do doente cabo-verdiano que foi diagnosticado a 25 de Março de 2020.

“Hoje, ainda foram colhidas amostras de todas as pessoas que estiveram de quarentena no Hotel Riu Karamboa e serão analisadas nos próximos dias”, prosseguiu a nota de imprensa, referindo que os cerca de 200 trabalhadores do Hotel Karamboa, que já saíram do hotel, estão em quarentena obrigatória.

Cabo Verde cumpre hoje 16 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

Nos 10 casos registados até agora no país, contabilizou-se um óbito, um turista inglês de 62 anos, que foi o primeiro registado em Cabo Verde, em 20 de Março, e terá dado origem a outros dois contágios locais, um outro turista inglês e um funcionário do Hotel Riu Karamboa, na Boa Vista, onde ambos os estrangeiros estavam instalados.

Os outros casos são em Santiago (3) e São Vicente (1).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 112 mil mortos e infectou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infecção, quase 375 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.