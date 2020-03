Novo coronavírus já causou mais de 12.700 mortos em todo o mundo

O novo coronavírus já causou pelo menos 12.725 mortos em todo o mundo, depois de ter sido identificado pela primeira vez em dezembro, de acordo com um balanço de hoje da agência noticiosa France-Presse (AFP).

Segundo os dados da AFP, libertados às 20:43 (hora de Lisboa), desde o início da pandemia da covid-19, foram detetados mais de 291.420 casos de infeção em 165 países e territórios, número que reflete apenas uma fração do número real de contaminações, já que grande parte dos países só está a testar os casos que necessitam de internamento hospitalar.

A Itália, que registou a primeira morte no final de fevereiro, conta com 4.825 mortos, de um total de 53.578 casos. Segundo as autoridades italianas, mais de 6.000 dos infetados já estão curados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.008 casos (32 são novos casos registados entre sexta-feira e hoje), tendo sido registados 3.255 mortes (sete novas) e 71.740 pessoas curadas.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são o Irão, com 1.556 mortes num total de 20.610 casos, a Espanha, com 1.326 mortes (24.926 casos), a França, com 562 mortes (14.459 casos), e os Estados Unidos, com 278 mortes (22.177 casos).

O balanço da France-Presse foi realizado a partir de dados recolhidos pelas suas redações junto de autoridades nacionais competentes e com base em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).