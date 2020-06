Nova Deli reverte decisão de limitar testes e reservar camas a residentes

As autoridades de Nova Deli reverteram as ordens que limitavam os testes para identificar o novo coronavírus e a reserva de camas hospitalares aos moradores da cidade, após a oposição do Governo central.

No domingo, o Governo liderado pelo ministro-chefe de Nova Deli, Arvind Kejriwal, anunciou que as camas hospitalares para pacientes com covid-19 seriam reservadas aos residentes da cidade e os testes limitados àqueles com sintomas, mas o Governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, opôs-se fortemente às regras impostas pelo Executivo da capital do país.

Na noite de segunda-feira, o governo de Nova Deli voltou atrás nas decisões tomadas em relação às restrições impostas.

Arvind Kejriwal disse, numa mensagem publicada na rede social Twitter, que “tomar providências para o tratamento de pessoas de todo o país durante a pandemia de covid-19 é um grande desafio”.

“Mas, talvez seja a vontade de Deus que tenhamos de servir a todos no país”, acrescentou o ministro-chefe de Nova Deli.

Desde que chegou ao poder em 2013, o Governo liderado por Arvind Kejriwal priorizou o investimento em cuidados de saúde.

A capital possui os melhores cuidados de saúde da Índia, atraindo pacientes de todo o país.

Mas, como as restrições do confinamento diminuíram, o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus aumentou na capital.

O número de infetados em Nova Deli saltou hoje para 29.943, dos 266.598 casos da Índia, um dos países mais atingido pela pandemia. A Índia já registou mais de 7.400 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 404 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China