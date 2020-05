Um total de 2.815 reclusos foram libertados quarta-feira, no âmbito das comemorações do “mês das mães”, na Nicarágua, país que não estabeleceu restrições face à pandemia da covid-19, anunciou fonte governamental.

O Ministério do Interior deu conta da libertação de 2.727 homens e 88 mulheres que cumpriam penas em sete estabelecimentos prisionais, uma decisão que inclui a saída de idosos com doenças crónicas, salientando os benefícios da “coexistência familiar”.

A libertação foi acompanhada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na qualidade de observador humanitário convidado e fez com que centenas de familiares dos detidos se reunissem nas ruas que levam à prisão conhecida como ‘La Modelo’, na cidade de Tipitapa.

Desta vez, o Ministério do Interior não divulgou a lista dos presos libertados e também não a justificou com a pandemia do novo coronavírus, contrariando a tese do Centro Não Governamental Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh).

A libertação foi anunciada um dia após um “preso político”, que desapareceu no sábado com supostos sintomas da covid-19, ter sido encontrado intubado no hospital estadual dedicado aos pacientes afectados pela pandemia.

Diferentes organizações da oposição emitiram entretanto um alerta pelos “presos políticos” desde Março passado, quando o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso na Nicarágua, e a pressão aumentou na semana passada, quando os reclusos denunciaram a morte de duas pessoas com sintomas da doença, sem que até agora as autoridades tenham confirmado ou negado as informações.

Actualmente, o Governo reconhece 25 casos e oito mortes, no entanto, um observatório independente regista 1.033 infectados, com 188 mortes por causas relacionadas com a pandemia.

Na Nicarágua, o Dia das Mães comemora-se a 30 de Maio, uma data decretada pelo ditador General Anastasio Somoza, na década de 1940, para homenagear o aniversário da madrasta. Nos últimos anos a data tem sido assinalada por confrontos na rua que resultam de protestos contra o regime do Presidente, Daniel Ortega.