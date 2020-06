MSC Cruzeiros prolonga suspensão das operações até 31 de Julho

A MSC Cruzeiros vai prolongar a suspensão temporária das operações de toda a frota até 31 de julho, disse hoje em comunicado.

Segundo a empresa, os clientes com cruzeiros cancelados receberão um crédito do valor total pago para um futuro cruzeiro à sua escolha até final de 2021.

“Os hóspedes terão a possibilidade de resgatar o ‘voucher’ junto do seu agente de viagens a partir de 21 de junho e reagendar o seu cruzeiro para quando lhes for possível”, disse a MSC Cruzeiros em comunicado.

Já os viajantes com reservas entre 01 de agosto e 31 de outubro deste ano estão incluídos no Programa Cruzeiros Flexíveis, que permite -- segundo a empresa -- remarcarem o cruzeiro sem custos até 48 horas antes da partida caso tenham a tarifa ‘só cruzeiro’ e até 120 horas antes da partida caso tenha a tarifa ‘cruzeiro + voo’ para uma futura data de partida até 31 de dezembro de 2021.

Sobre o regresso das viagens, a companhia de cruzeiros com sede na Suíça disse que “retomará as operações a curto prazo para a temporada de Inverno 2020/21 por fases e por região apenas quando for o momento certo e seguindo as diretrizes das autoridades nacionais e internacionais de saúde e outras autoridades reguladoras relevantes”.

Já quanto ao verão de 2021, a empresa confirmou a programação prevista, afirmando esperar que nessa altura estejam a navegar todos os 19 navios da frota, incluindo os dois novos navios ainda em construção.