Moçambique registou seis novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado para 76 desde o início da pandemia, anunciou hoje Rosa Marlene, directora nacional de Saúde Pública.

Os seis novos casos estão todos relacionados com a transmissão do patógeno na área de construção do megaprojecto de gás natural da Área 1 em Afungi, Cabo Delgado.

Todos estão em isolamento domiciliário - cinco em Afungi e um em Pemba - e nenhum tem sintomas da doença respiratória covid-19.

Entre os casos hoje anunciado está o da primeira criança registada como infectada em Moçambique: com idade entre os cinco e 14 anos, trata-se da filha de uma das pessoas portadoras do novo coronavírus, trabalhador em Afungi, referiu Rosa Marlene.

“Decorre o mapeamento de contactos destes novos casos”, acrescentou.

Do cumulativo de 76 casos registados no país, 56 casos estão em Afungi, 15 em Maputo cidade e cinco em Maputo província (que envolve a área da capital).

Daquele cumulativo, há nove casos recuperados.

Ao todo, Moçambique já testou 1.644 casos suspeitos no laboratório de referência do Instituto Nacional de Saúde, em Marracuene (arredores de Maputo), 69 nas últimas 24 horas.

Rosa Marlene destacou hoje um “aumento substancial” da capacidade de testagem.

Na última semana foram testados 623 casos (dos quais 35 positivos), contra 299 da semana anterior (em que houve 17 positivos).

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.374 nas últimas horas, com 30.335 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infectou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.