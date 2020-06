Moçambique regista quarto óbito e total de casos sobe para 638

Moçambique registou a quarta morte e 29 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de 609 para 638, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

A vítima é uma criança de 06 anos que foi internada no Hospital Central de Nampula, no norte de Moçambique, no dia 21 de maio, com sintomas de insuficiência cardíaca, disse a directora de Saúde Pública, Rosa Marlene, na actualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

“A amostra para teste de covid-19 foi colhida no dia 26 de Maio e o resultado foi reportado no dia 30 de Maio. Após o tratamento e avaliação clínica, a criança teve alta no dia 2 de Junho, com recomendação para acompanhamento médico. O óbito ocorreu hoje, no seu domicílio”, declarou Rosa Marlene.

Além do novo óbito, que eleva o total para quatro mortos devido ao novo coronavírus, nas últimas 24 horas o país registou mais 29 casos positivos de covid-19, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus de 609 para 638.

Os 29 novos doentes, dos quais três são menores de 14 anos, foram registados nas províncias de Maputo (05), Nampula (14), Niassa (01), Cabo Delgado (02), Tete (03) e cidade de Maputo (04).

“Eles encontram-se em isolamento domiciliar e decorre neste momento o mapeamento da rede de contacto destas pessoas”, acrescentou.

O Ministério da Saúde indicou ainda que 160 pessoas estão recuperadas.

Dos casos já registados em Moçambique, 576 são de transmissão local e 62 são importados. As províncias de Nampula, Cabo Delgado e cidade de Maputo lideram com o maior número de casos activos no país, com 202, 105 e 65, respectivamente, estando os restantes distribuídos pelo país.

Desde o anúncio do primeiro caso em Moçambique, em 22 de março, foram feitos 20.263 testes e foram submetidas a quarentena cerca de 18 mil pessoas das mais de um milhão rastreadas.

Um total de 2.259 pessoas continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde moçambicanas.

Rosa Marlene informou ainda a existência de 191 moçambicanos retidos em vários países, incluindo Portugal, que manifestaram a intenção de voltar para Moçambique, mas não têm condições, estando o Governo a fazer esforços para o seu repatriamento.

Em África, há 6.769 mortos confirmados em quase 252 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infecções e de mortos (1.664 casos e 32 mortos), seguida da Guiné-Bissau (1.492 casos e 15 mortos), Cabo Verde (782 casos e sete mortos), São Tomé e Príncipe (659 casos e 12 mortos), Moçambique (638 casos e quatro mortos) e Angola (142 infetados e seis mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos (mais de 888 mil e 43.959, respectivamente) depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 436 mil mortos e infectou mais de oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.