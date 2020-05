Metade dos senadores chilenos e quatro ministros em quarentena

Metade dos 50 senadores chilenos e quatro ministros, incluindo o das Finanças e o do Interior, estão em quarentena depois de terem estado em contacto com deputados contagiados com covid-19, foi anunciado na segunda-feira.

O ministro das Finanças, Ignacio Briones, e o ministro da Presidência, Felipe Ward, anunciaram na rede social Twitter terem testado negativo à covid-19, mas adiantaram que ficariam em quarentena até à data de um segundo teste.

Posteriormente, o ministro do Interior, Gonzalo Blumel, e o dos Assuntos Sociais, Sebastian Sichel, fizeram o mesmo.

Durante o fim de semana, cerca de 20 deputados também foram colocados em quarentena preventiva depois de se terem encontrado com dois senadores infetados, incluindo o vice-presidente do Senado, Rabindranath Quinteros.

Na quarta-feira, o Chile registou uma subida de 60% de novos casos de covid-19 em 24 horas e uma duplicação do número de mortes diárias em dois dias.

As autoridades decretaram, por esse motivo, o confinamento total dos sete milhões de habitantes da capital Santiago, que concentra 80% dos casos de infeção do país.

Até agora, o executivo havia apostado num confinamento progressivo e por distritos, bem como numa triagem maciça.

O país sul-americano, de 18 milhões de pessoas, registou 46.059 casos relatados de covid-19 e 478 mortes desde 03 de março, de acordo com os últimos dados oficiais.