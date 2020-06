Mais de 40% de empresas britânicas em risco de liquidez

Mais de 40% das empresas britânicas têm menos de seis meses de fundos disponíveis e cerca de 80% recorreram ao regime de ‘lay-off’ do Governo, de acordo com estatísticas oficiais publicadas hoje sobre o impacto da pandemia covid-19.

O inquérito do instituto de estatísticas ONS indicou que 42% das empresas que responderam ao Estudo sobre o Impacto nos Negócios do Coronavírus tinham menos de seis meses de reservas de caixa e 79% confirmaram a inscrição no Sistema de Retenção de Emprego de Coronavírus.

De acordo com o Governo, cerca de 8,4 milhões de trabalhadores estão em regime de ‘lay-off’, abrangendo um milhão de empresas.

O “esquema de retenção de empregos” foi criado para ajudar empresas afetadas pela interrupção na atividade económica durante o confinamento decretado em 23 de março para evitar o despedimento maciço de pessoas e garante o pagamento de 80% dos salários até 2.500 libras por mês (2.850 euros).

De acordo com o inquérito, a maioria das empresas paradas na semana entre 04 e 17 de maio mas com planos para reiniciar a atividade eram fábricas (36%) e da construção civil (35%), tendo 99% dos inquiridos manifestado a intenção de introduzir medidas de segurança, incluindo distanciamento social e equipamento de proteção.

Como resultado da pandemia no Reino Unido, o ONS refere que as ofertas de emprego na Internet “caíram mais de 50% entre 06 de março e 29 de maio de 2020, mas parecem ter estabilizado nas últimas semanas”.

As novas candidaturas ao subsídio de subsistência Universal Credit também reduziram gradualmente no período até 26 de maio de 2020, após picos em 27 de março e 06 de abril de 2020, nos dias após a introdução do confinamento no Reino Unido, a 23 de março.

O Reino Unido é o país com o segundo maior número de mortes a nível mundial, atrás do EUA, durante a pandemia, tendo registado até quarta-feira 39.728 óbitos.

Desde meados de maio que o Governo britânico tem vindo a aliviar as restrições, permitindo mais atividade ao ar livre e encorajando o regresso ao trabalho de empregados que não o podem fazer de casa.

A partir desta semana autorizou o encontro de grupos de até seis pessoas e determinou a reabertura parcial de infantários e escolas primárias, lojas de automóveis e mercados ao ar livre.

Lojas de roupas, livrarias e outros comércios não essenciais estão previstos reabrir em meados de junho.