Mais de 225 mil sanções por violação de confinamento em França

As forças da ordem francesas já aplicaram mais de 225 mil sanções por violação do confinamento obrigatório imposto em França, em resposta à pandemia de covid-19.

A informação foi dada pelo ministro da Administração Interna francês, Christophe Castaner, em declarações ao canal France 2, na quinta-feira.

França impôs o isolamento social no dia 17 de março e, desde então, realizou 3,7 milhões de ações de controlo em todo o país, referiu o ministro, citado pela agência espanhola Efe.

As violações do confinamento são multadas com 135 euros, podendo aumentar até aos 1.500 euros em caso de reincidência num período de 15 dias. Se a infração se repetir por mais de três vezes num mês, a pena pode chegar aos seis meses de prisão e 3.750 euros de multa.

Um total de 100 mil polícias estão a patrulhar as ruas, mas, nesta quinta-feira, os sindicatos ameaçaram deixar de fazer controlos se o Governo francês não garantir meios de proteção adequados para os agentes, nomeadamente máscaras.

Segundo os dados comunicados pelo diretor-geral da Saúde, a covid-19 já matou 1.696 pessoas em França, 365 das quais apenas na quinta-feira, um crescimento sem precedentes.

As estatísticas mencionam apenas as mortes em contexto hospitalar, porque os dados sobre lares e habitações próprias ainda não foram tornados públicos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 108.900 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 275.000 infetados e 16.000 mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos.

A Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, seguida por Espanha. A França ocupa o quinto lugar da tabela.