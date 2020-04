Mais de 150 mil mortos e mais 2,2 milhões de infectados no mundo

A pandemia causada pelo novo coronavírus já matou 150.142 pessoas e infectou mais de 2,2 milhões em todo o mundo desde Dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 20 horas de hoje, baseado em dados oficiais.

Segundo os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa às 19 horas TMG (20 horas de Lisboa) de hoje estavam contabilizados 2.207.730 casos de infecção oficialmente confirmados em 193 países e territórios desde o início da pandemia, em dezembro de 2019 na China.

A AFP alerta, contudo, que o número reflecte apenas uma fracção do total real de portadores do vírus, já que muitos países estão a testar apenas as situações que necessitam de cuidados hospitalares.

Do número total de casos confirmados de infecção, pelo menos 483.000 são hoje considerados curados.

Desde a contagem feita às 19 horas GMT de quinta-feira, 9.022 novas mortes e 91.270 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são Estados Unidos (2.985), a China continental (1.290 novas mortes após uma revisão de números pela prefeitura de Wuhan, foco inicial da pandemia) e o Reino Unido (847).

Os Estados Unidos, que registaram sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de Fevereiro, são o país mais afectado em termos de número de mortes e de casos confirmados, com 34.575 óbitos para 683.786 casos, enquanto 56.546 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são a Itália, com 22.745 mortes (172.434 casos), a Espanha, com 19.478 mortes (188.068 casos), a França, com 18.681 mortes (147.969 casos) e o Reino Unido, com 14.576 mortes (108.692 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 82.367 casos (26 novos entre quinta-feira e hoje), dos quais 4.632 foram fatais e 77.892 foram curados.

A Europa totalizava às 19:00 GMT de hoje, 96.721 mortes, para 1.100.677 casos, os Estados Unidos e o Canadá 35.929 mortes (715.428 casos), a Ásia 6.801 mortes (157.131 casos) e o Médio Oriente 5.371 mortes (117.953 casos), a América Latina e Caribe 4.242 óbitos (89.460 casos), África 995 óbitos (19.296 casos) e a Oceânia 83 óbitos (7.785 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infectadas, sendo o 16.º país do mundo em número de óbitos e também o 16.º em número de infectados.