Mais 674 mortos e 13.140 infectados no Brasil

O Brasil registou 674 mortos e 13.140 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 16.792 óbitos e 254.220 casos diagnosticados desde a chegada da pandemia ao país, informou hoje o executivo.

O Ministério da Saúde indicou que está ainda a ser investigada a eventual relação de 2.277 óbitos com a doença provocada pelo novo coronavírus.

A tutela informou ainda que 100.459 pacientes com covid-19 já recuperaram, sendo que 136.969 continuam sob acompanhamento.

O aumento no número de mortes no Brasil foi de 4,1%, passando de 16.118 no domingo para 16.792 hoje. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 5,4%, passando de 241.080 para 254.220 casos confirmados de infeção.

O Brasil é agora o quarto país do mundo com o maior total de casos da doença, apenas atrás dos Estados Unidos da América, Rússia e Espanha, segundo o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.

São Paulo continua a liderar a lista dos estados com maior número de casos, totalizando 63.066 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 4.823 mortes

O Ceará, que durante a última semana foi o segundo estado com mais casos confirmados, voltou a ser superado pelo Rio de Janeiro, que tem hoje 26.665 casos de infeção e 2.852 óbitos.

A Câmara de São Paulo aprovou hoje um projeto de lei que permite a antecipação de feriados municipais naquele município e cujo objetivo é aumentar o isolamento social neste momento da pandemia, através de um feriado prolongado já esta semana.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que o feriado prolongado será da próxima quarta-feira até domingo, visando repor o isolamento social na cidade. Para isso, os feriados do Corpo de Cristo (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) serão antecipados para esta quarta e quinta-feira. Na sexta-feira, é tolerância de ponto.

Também o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para antecipar para a próxima segunda-feira o feriado estadual do dia 09 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista).

Hoje, o ministro da Saúde interino do Brasil, Eduardo Pazuello, participou na 73.ª Assembleia Mundial da Saúde, tendo prestado solidariedade às famílias que perderam familiares e amigos para o coronavírus, e frisando que a dimensão continental do seu país tem obrigado a estratégias adequadas a cada região.

“A pandemia do coronavírus evidenciou um cenário desafiador para todo o mundo e reafirmou a importância da saúde universal para o desenvolvimento e segurança das nações. Reforço o compromisso do Brasil em apoiar e participar das iniciativas internacionais”, destacou ainda Pazuello

Segundo o executivo brasileiro, até ao momento foram entregues 823 ventiladores a 16 estados do país. As unidades federativas que receberam o maior número desses equipamentos foram o Rio de Janeiro (150), Pará (130), Amazonas (120), Ceará (75), Pernambuco (50) e Amapá (45).

João Doria reclamou hoje do facto de São Paulo, epicentro da doença no país, ainda não ter recebido ventiladores do Governo federal.

Mais tarde, o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Élcio Franco, contestou as declarações de Doria, em conferência de imprensa, acrescentando que o executivo enviou 20 ventiladores para aquele que é o estado mais rico e populoso do Brasil.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.