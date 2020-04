Mais 569 mortes no Reino Unido, total sobe para 2.921

O número total de mortes relacionadas com a covid-19 no Reino Unido aumentou para 2.921, mais 569 do que na quarta-feira, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O balanço diário dos casos regista 33.718 pessoas infetadas entre 163.194 testadas.

Os números das mortes referem-se a pacientes que morreram no hospital e que foram diagnosticadas com covid-19 e são compiladas a partir de números das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte registados até às 17:00 da véspera.

Estas estatísticas não incluem mortes fora do hospital, como as registadas em lares de idosos, e o registo dos óbitos pode demorar mais tempo, pelo que algumas poderão não ser incluídas no balanço diário, segundo o Ministério da Saúde.