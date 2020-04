Mais 4,4 milhões pedidos de subsídio de desemprego nos EUA

Mais 4,4 milhões de pessoas solicitaram subsídios de desemprego nos Estados Unidos na semana passada, numa economia que permanece praticamente fechada devido às medidas para conter a pandemia de covid-19, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

Nas últimas cinco semanas, cerca de 26 milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego no país, à medida que aumentavam os cortes no emprego, com a crise causada pelo novo coronavírus.

Os analistas esperavam quatro milhões de novos pedidos de apoio por desemprego na semana entre 12 e 18 de abril.

O ritmo de solicitações de apoio por desemprego registou, no entanto, uma diminuição em relação aos 5,2 milhões de pedidos feitos na semana que terminou em 11 de abril e aos 6,61 milhões de pedidos de subsídio desemprego feitos na semana precedente.

Na última semana do mês de março foi atingido um recorde histórico de 6,8 milhões de pedidos de subsídios.

A taxa de desemprego, que em fevereiro tinha recuado para o nível mais baixo em 50 anos, subiu em março e atingiu 4,4%.

Mas, na taxa de desemprego de abril, que será divulgada no dia 08 de maio, espera-se uma subida mais acentuada, devendo ficar acima de 10%.

Analistas da Oxford Economics divulgaram uma nota onde referem que alguns estados norte-americanos continuaram a registar um aumento forte de pedidos, como a Florida, mas que outros, como a Califórnia, Nova Iorque e Michigan registaram menos.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos por covid-19 (46.785) e mais casos de infeção confirmados (mais de 842 mil).