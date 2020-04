O lucro do Morgan Stanley caiu 30% no primeiro trimestre deste ano, para 1.609 milhões de dólares (1.479 milhões de euros), face a igual período de 2019, revelou hoje o banco de investimentos norte-americano.

No ano passado, o resultado líquido do Morgan Stanley ascendeu a 2.429 milhões de dólares (2.232 milhões de euros), refere a instituição financeira em comunicado.

O lucro por ação foi de 1,01 dólares no período em análise, abaixo de 1,39 dólares em idêntico período do ano passado, sendo que o resultado líquido no primeiro trimestre ficou aquém do esperado pelas analistas.

O Morgan Stanley, especializado na área da banca de investimentos e na gestão de ativos, viu cair as receitas líquidas em 7,7%, para 9.487 milhões de dólares, face ao primeiro trimestre do ano passado, em que contabilizou receitas líquidas no montante de 10.286 milhões de dólares.

O presidente e presidente executivo do Morgan Stanley, James P. Gorman, disse no comunicado que o banco se deparou, nos últimos dois meses do trimestre em apreço, com “mais volatilidade, incerteza e ansiedade”, causadas pela pandemia da covid-19, do que em qualquer outro momento desde a crise financeira.

“Embora seja muito cedo para prever como a crise se desenvolverá, o Morgan Stanley navegou bem no trimestre sob estas condições. Os nossos resultados demonstram a força de um modelo de negócios equilibrado e os investimentos em tecnologia e infraestruturas permitem-nos continuar a servir todos os clientes, com mais de 90% dos nossos funcionários a trabalharem de casa”, salientou o gestor.

A consultoria na área da gestão de ativos cotados na bolsa de valores, a principal atividade do banco, gerou uma receita líquida de 4.905 milhões de dólares, menos 5,6% que no mesmo período de 2019, o que foi atribuído à deterioração dos ativos nos mercados mundiais.

A gestão de património, por sua vez, gerou uma receita de 4.389 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano passado, inferior em 8% em termos homólogos e os empréstimos nesta área de negócio atingiram os 82.500 milhões de dólares, mais 15,4% que em idêntico período de 2019.

O Morgan Stanley reportou ainda que a receita líquida de juros recuou 21% em termos homólogos, o que se deveu sobretudo às taxas de juros mais baixas e aumento das despesas de amortização de pré-pagamento de títulos hipotecários.

Ao nível da gestão de investimentos, o banco contabilizou 692 milhões de dólares, menos 13,9% que o que obteve no primeiro trimestre de 2019 devido à queda no valor dos ativos a nível mundial.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (30.985) e mais casos de infeção confirmados (639 mil).

Seguem-se Itália (21.645 mortos, em 165.155 casos), Espanha (19.130 mortos, 182.816 casos), França (17.167 mortos, 147.863 casos) e Reino Unido (12.868 mortos, 98.476 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.