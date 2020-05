Latam Airlines pede protecção ao abrigo da lei das falências nos EUA

A maior companhia aérea da América Latina, a Latam Airlines, pediu proteção ao abrigo do capítulo 11 da lei das falências nos Estados Unidos, na sequência da queda de atividade devido à pandemia de covid-19.

“Em 26 de maio, a Latam Airlines solicitou a proteção do capítulo 11 nos Estados Unidos”, afirmou a companhia, acrescentando que tal decisão não teria efeito imediato nos seus voos comerciais ou de carga.

A companhia aérea com base em Santiago, no Chile, disse que tanto ela como algumas das suas empresas afiliadas avançaram com um esforço de reorganização nos Estados Unidos.

De acordo com a legislação norte-americana, pelo capítulo 11 a empresa fica protegida da cobrança dos credores até que se chegue a um acordo sobre o pagamento das dívidas. A reorganização da empresa precisa de ser aprovada por um tribunal, que fica responsável pela supervisão do processo.

A transportadora pretende continuar a operar e espera reduzir sua dívida e encontrar novas fontes de financiamento através do processo de falência.

Os voos de passageiros e de carga continuarão a operar e os funcionários receberão o seu salário, precisou a companhia.

De acordo com a empresa, o processo de falência tem o apoio de duas famílias com grandes participações na empresa, bem como do grande acionista Qatar Airways.

O processo de falência inclui a empresa controladora Latam Airlines Group S.A. e as companhias aéreas afiliadas na Colômbia, Peru e Equador, bem como os negócios nos EUA.

A Latam não incluiu no processo as suas afiliadas na Argentina, Brasil e Paraguai. A companhia diz que está em conversações com o governo brasileiro sobre como proceder com suas operações naquele país.