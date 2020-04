Jackpot de 40 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

No próximo sorteio do Euromilhões, agendado para sexta-feira, 1 de Maio, estará em jogo um jackpot de 40 milhões de euros.

No concurso, 34/2020, de hoje, nenhum totalista acertou no primeiro prémio.

Já o segundo prémio contou com dois totalistas, sendo um de Portugal. O valor do prémio é de 177.507,97 euros. O terceiro prémio será entregue a três ‘contemplados, sendo um apostador de Portugal, com cada um a levar para ‘casa’ um montante de 27.657,69 euros.

A chave vencedora do sorteio de hoje foi composta pelos números 15 - 23 - 26 - 28 - 32 e pelas estrelas 1 e 5.