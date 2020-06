O Ministério da Saúde do Irão registou 121 novos óbitos relacionados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número diário mais alto verificado naquele país desde 11 de abril.

Com a contabilização destes óbitos, o número de vítimas mortais na República Islâmica por causa da doença covid-19 eleva-se para 9.863, segundo indicou a porta-voz do ministério, Sima Sadat Lari, numa conferência de imprensa.

A mesma porta-voz informou que foram diagnosticados 2.445 novos infetados com o coronavírus (SARS-CoV-2), com o Irão, um dos países do Médio Oriente mais afetados pela pandemia, a totalizar 209.970 casos de covid-19.

O Irão, que divulgou os primeiros casos da doença covid-19 em fevereiro, apresentava no início de maio um decréscimo significativo nos números diários de vítimas mortais.

Mas, nas últimas semanas, o país voltou a ser confrontado com um novo aumento dos óbitos, aumentando os receios de uma possível segunda vaga epidémica.

Os números fornecidos pelo governo iraniano têm sido questionados em várias ocasiões por especialistas estrangeiros, que temem que os valores possam estar subestimados.

O Irão nunca decretou o confinamento obrigatório da população, mas decidiu, em março, encerrar escolas, cancelar eventos públicos e proibir as deslocações entre as 31 províncias que compõem a República Islâmica.

Estas restrições começaram a ser levantadas de forma gradual a partir de abril.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).