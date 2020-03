Índia apela a um “recolher obrigatório do povo”

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apelou hoje a um recolher obrigatório nacional no domingo na Índia, com 1,3 mil milhões de habitantes, como “experiência” e como “símbolo” na luta contra a pandemia do coronavírus.

“Este domingo, a 22 de março, das 07:00 às 21:00, todos os cidadãos devem seguir um ‘recolher obrigatório do povo’. Durante este período não sairão das suas casas”, declarou o dirigente nacionalista hindu numa comunicação à nação transmitida pela televisão.

Este dia de recolher será para os indianos “um símbolo do nosso sangue frio e da nossa determinação” face à epidemia, considerou.

“Esta experiência preparar-nos-á para os futuros desafios colocados pelo coronavírus”, adiantou Modi.

Naquele dia, é pedido aos indianos que às 17:00 locais (11:30 em Lisboa) vão à soleira da sua porta, à varanda ou à janela para aplaudir durante cinco minutos e “saudar e encorajar” os trabalhadores “essenciais”, como os profissionais de saúde, os polícias, os distribuidores ou os motoristas.

Sem impor medidas de confinamento obrigatório, como foi feito em vários países da Europa, o chefe do governo pediu aos indianos, no entanto, para se manterem em casa voluntariamente nas próximas semanas.

“Colocariam em perigo a vossa família e a vossa comunidade”, advertiu.

A Índia conta oficialmente com 173 casos confirmados de Covid-19 e quatro mortos, de acordo com o último balanço. Os especialistas suspeitam que o número de doentes é subestimado devido à diminuta quantidade de testes realizados.