Ilhas do Canal com 521 casos positivos e 29 mortes por covid-19

Os número de casos positivos e de mortes não param de aumentar nas Ilhas do Canal, que totalizaram hoje 521 casos positivos e 29 mortes por covid-19.

O governo de Jersey, na nota informativa sobre a situação da covid-19, revela que têm agora mais uma morte por Covid-19, totalizando 29 mortes e 276 casos positivos.

Entretanto, o governo da ilha de Guernsey informou que o número casos positivos naquela ilha aumentou para 245, mais dois novos casos do que no dia de ontem. Guernsey mantém, no entanto, o número de mortes (10) causadas pela covid-19.

Embora a ilha Jersey tenha quase o dobro da população do que o da ilha de Guernsey, os números são assustadores. Mais preocupante é a situação na ilha de Guernsey, visto que é 10 vezes menor do que a ilha da Madeira e tem um número muito elevado de casos positivos e de mortes.

A comunidade madeirense continua apreensiva com toda esta situação da covid-19 nas ilhas do Canal.

A comunidade madeirense nas ilhas do Canal é bastante significativa: residem cerca de 18 mil madeirenses em Jersey e cerca de 1.000 em Guernsey.