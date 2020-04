Ilhas Canárias só podem receber turistas a partir de Outubro

As Ilhas Canárias só vão começar a receber turistas a partir de Outubro e “não podem” resistir até o final de 2020 sem abrir os hotéis. Quem o disse foi o presidente do Governo das Canárias, Ángel Víctor Torres, que admitiu a possibilidade de antecipar uma campanha de turismo interno para “recuperar a normalidade económica” e só depois dar um passo para o turismo nacional e internacional.

Ángel Víctor Torres entende que as Ilhas Canárias são uma das regiões autónomas com “o maior impacto económico” no Mundo, esclarecendo que a queda no Produto Interno Bruto (PIB) “não será inferior a 20%”, pois as Canárias vivem do turismo e a crise chegou precisamente em época alta. “Isto não se recupera imediatamente. É preciso criar confiança. Os meses seguintes serão muito preocupantes”, acrescentou em entrevista concedida ao jornal El Mundo.

Esta será então a base para a necessidade de antecipar a reabertura de hotéis para gerar turismo interno nas ilhas antes do final do ano, sendo que o processo seria sempre feito com um controlo apertado nos aeroportos. Em Outubro, Novembro ou Dezembro, que “são meses fortes nas Ilhas Canárias”, o arquipélago poderá começar a receber turistas de outros países. No entanto, Ángel Víctor Torres esclareceu que, mesmo a princípio tenha sido considerado o dia 1 de Junho como a data de reabertura dos hotéis, actualmente essa perspectiva “é demasiado optimista”.

O presidente do Governo das Canárias destacou igualmente que se nos meses de Julho ou Agosto conseguir abrir hotéis esse seria um grande passo, porque garantiu que as Ilhas Canárias “não podem” durar até o final do ano sem abrir.