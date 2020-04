Há 28 dias que não morriam tão poucos por covid-19 em Espanha

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 410 mortes devido ao novo coronavírus, o número mais baixo dos últimos 28 dias, havendo até agora um total de 20.453 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.218 novos casos positivos, uma diminuição também em relação aos últimos dias, num total que agora é de 195.944.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 77.357 pessoas foram consideradas como curadas.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 54.884 infetados e 7.239 mortos, seguida pela da Catalunha (40.600 e 3.933), a de Castela-Mancha (16.625 e 1.963), a de Castela e Leão (15.621 e 1.458) e a do País Basco (12.569 e 1.062).

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (441 óbitos), depois da Bélgica (490) e antes da Itália (384) e França (296), numa lista em que os Estados Unidos têm 118 e Portugal 67.

O “estado de emergência” está em vigor em Espanha desde 15 de março e até 25 de abril, tendo o chefe de Governo, Pedro Sánchez, anunciado no sábado o prolongamento deste período por mais duas semanas, até à meia-noite de 09 de maio.

Sánchez também avançou a vontade do executivo de começar a “suavizar” as medidas de confinamento, começando por dar aos menores “a possibilidade de saírem de casa e beneficiarem de um momento fora” do seu lar, a partir de segunda-feira 27 de abril.

“Progressivamente, vamos tomar mais medidas e espero que isso seja o mais rapidamente possível”, disse Sánchez, ao mesmo tempo que advertia que, se forem detetados “reveses” na luta contra a covid-19, as decisões serão revistas e tomadas novas medidas.

Por outro lado, o Ministério da Saúde espanhol revelou que vai aprovar hoje uma disposição para “controlar e fixar” os preços das máscaras, com o objetivo de as tornar “acessíveis ao público em geral”.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 157 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas.