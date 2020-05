O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, louvou na quinta-feira a Coreia do Sul pelo trabalho realizado contra o novo coronavirus e combate simultâneo às alterações climáticas.

Entre os “exemplos notáveis” que mostram que é possível combater simultaneamente o novo coronavirus e as alterações climáticas “está o da Coreia do Sul”, sublinhou o chefe da ONU, durante uma conferência de imprensa.

“A Coreia do Sul mostra um enorme sucesso face à covid-19”, acrescentou, lembrando que o país tinha anunciado na quinta-feira que pela primeira vez não tinha qualquer caso novo de pessoa infetada.

“Ao mesmo tempo, a Coreia do Sul apresentou um plano para um ‘pacto verde’ na reconstrução económica com o objetivo de acabar com as centrais elétricas a carvão, a redução das emissões (de gases com efeito de estufa), o que é um ‘pacto verde’ muito ambicioso”, detalhou Guterres.

“Este exemplo deve ser seguido por todos”, esta capacidade de querer erradicar a pandemia e, ao mesmo tempo, preparar o regresso da economia para uma “sociedade inclusiva e durável”, insistiu.

“Espero que este exemplo da Coreia do Sul seja seguido por muitos outros países no mundo”, desejou.

Segundo a ONU, se a pandemia e o confinamento permitiram reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, a crise climática não desapareceu e continua a ameaçar milhões de pessoas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.