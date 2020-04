Guarda Costeira Japonesa encomenda mais dois helicópteros H225

A Guarda Costeira Japonesa (JCG) efectuou uma nova encomenda de dois helicópteros H225, aumentando assim a frota Super Puma da JCG para 15 aparelhos, incluindo dois AS332s e 13 H225s. Os novos helicópteros serão utilizados para vigilância costeira, missões de segurança e para missões de socorro em caso de catástrofes no Japão.

O H225 é considerado uma referência para operações de busca e salvamento, bem como em missões de segurança.

O H225, na categoria de 11 toneladas e 2 motores, é o elemento mais recente de helicópteros da família Airbus Super Puma. Equipado com instrumentos eletrónicos de última geração e com uma precisão de piloto automático excepcional, o H225 é capaz operar com as condições meteorológicas mais adversas e oferece uma excelente resistência e velocidade de cruzeiro elevada. Pode ainda ser personalizado com vários equipamentos para se adaptar perfeitamente a qualquer função.

Só no Japão já operam um total de 28 helicópteros da família Super Puma por entidades civis, parapúblicas e pelo Ministério da Defesa do Japão para várias missões de busca e salvamento, operações offshore, VIP, combate a incêndios e transporte de passageiros e mercadorias.