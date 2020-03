Gronelândia regista primeiro caso de Covid-19

As autoridades da Gronelândia confirmaram hoje o primeiro caso de uma pessoa infetada com o coronavirus responsável pela pandemia de Covid-19 neste território autónomo do Reino da Dinamarca.

Trata-se de uma pessoa que regressou de uma viagem ao exterior e reside em Nuuk, a capital, tendo sido decidido que fica em quarentena na sua própria casa, já que o estado não é grave.

A Gronelândia fechou provisoriamente as fronteiras para estrangeiros desde sábado, seguindo a ordem emitida por Copenhaga para todo o território dinamarquês, excluindo apenas quem tem permissão de residência.

Esta ilha do ártico com mais de dois milhões de quilómetros quadrados e quase 80% do território coberto de gelo, tem uma população de 56.000 habitantes.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou já cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, mas sem registo de mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.