G7 fará “o que for necessário” para restaurar crescimento económico mundial

Os líderes dos sete países mais ricos do mundo (G7) afirmaram hoje estar “determinados” em fazer “tudo o que for necessário” para restaurar o crescimento mundial que está a sofrer fortes impactos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Num comunicado conjunto, divulgado após uma cimeira extraordinária realizada por videoconferência, o G7 enfatizou a vontade de mobilizar “todos os instrumentos de política económica” à sua disposição, sejam medidas orçamentais e monetárias ou ações direcionadas, “para apoiar imediatamente e tanto quanto necessário os trabalhadores, as empresas e os setores mais afetados”.

Os líderes do G7 irão também pedir aos respetivos ministros das Finanças para “coordenar todas as semanas a aplicação dessas medidas e o avanço de novas ações rápidas e eficazes”.

O G7 é composto pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.