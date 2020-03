França tem quase 33.000 casos e contabiliza 1.995 mortos

O director-geral da Saúde francês, Jérôme Salomon, actualizou hoje à noite os novos totais da pandemia de covid-19 em França que regista agora 32.964 casos confirmados, de que resultaram 1.995 mortos.

Decido à pandemia, há 15.732 pessoas internadas nos hospitais e 3.787 estão nos cuidados intensivos.

Apesar de a maior parte dos internados nos cuidados intensivos terem mais de 65 anos, Salomon salientou que há 42 com menos de 30 anos em estado grave.

O director-geral da Saúde pediu mesmo aos mais jovens e aos adultos entre os 40 e os 50 anos que apresentem sintomas benignos “a não perderem tempo” e fazerem uma teleconsulta ou mesmo ligarem para o número de urgência caso tenham dificuldades respiratórias.

Segundo os meios de comunicação franceses, a jovem de 16 anos cuja morte foi anunciada na quinta-feira pelas autoridades não teria quaisquer antecedentes de outras doenças, praticando regularmente desporto.

A jovem, que vivia na região parisiense, terá tido tosse na semana passada, a situação agravou-se no fim de semana, foi na segunda-feira ao médico, tendo sido internada no próprio dia e morreu no dia seguinte no Hospital Necker, em Paris, segundo relatou a família.

Jerôme Salomon recordou hoje que “a situação é cada vez mais crítica em certas regiões” no país devido à falta de camas de cuidados intensivos e que a transferência de doentes com casos graves vai continuar entre elas.