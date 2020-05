França imporá quarentena a viajantes oriundos de Espanha

A França colocará em quarentena todos os viajantes oriundos de Espanha, numa medida recíproca à aplicada pelo Governo espanhol a todos os viajantes estrangeiros, disse o palácio do Eliseu.

A Espanha está a iniciar um final de período de confinamento muito rigoroso, tendo anunciado que iria impor um período de quarentena a todos os viajantes estrangeiros que chegam ao território, para procurar conter a propagação do novo coronavírus.

Hoje, o Governo francês mostrou-se surpreendido com a decisão de Madrid e anunciou uma medida recíproca para viajantes oriundos de Espanha, impondo-lhes uma quarentena de 14 dias, a partir de sexta-feira e até 24 de maio, ficando isentos os trabalhadores transfronteiriços, camionistas e tripulações aéreas.

“A França imporá a quarentena a partir do momento em que a Espanha o faz, sob o princípio de reciprocidade”, disse a Presidência francesa, acrescentando que este tipo de restrição não era o seu desejo.

“Nós não sabíamos dessa medida de Espanha. Soubemos agora dela. Não tínhamos adotado medidas de quarentena em relação a Espanha, nem aos nossos parceiros europeus. Faremos isso apenas como medida de reciprocidade”, explicou o gabinete da Presidência.

O palácio do Eliseu recorda que, com as restrições em vigor em toda a União Europeia, “há muito pouco tráfego aéreo, poucos comboios e pouco movimento nas estradas”, entre Espanha e França, sendo a maioria trabalhadores transfronteiriços, que não serão abrangidos por esta quarentena.

