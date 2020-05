Facebook oferece vitrinas virtuais a pequenas empresas afectadas por pandemia

A multinacional Facebook está a acelerar o desenvolvimento de uma plataforma que oferece vitrinas virtuais às pequenas empresas afetadas pela pandemia de covid-19, para as ajudar a responderem ‘online’ aos pedidos dos clientes.

A rede social lançou hoje uma nova ferramenta, batizada de Facebook Shops, que permite às marcas criar uma vitrina personalizada, onde podem dispor os seus produtos e contar a sua história, com o objetivo de facilitar as vendas.

Esta ferramenta vai ser colocada à disposição, nos próximos dois meses, às cerca de 160 milhões de pequenas e médias empresas que já utilizam o Facebook e que poderão usar a mesma vitrina noutras redes sociais, como o Instagram e, mais tarde, Messenger e WhatsApp.

Sendo gratuita, a plataforma permitirá ao Facebook aumentar o tempo passado pelos utilizadores nas suas diferentes aplicações e, assim, recolher mais dados, o motor do modelo económico da maior rede social, fundado na publicidade dirigida a grande escala.

Na página oficial do Facebook, a ferramenta é apresentada para “tornar as compras fáceis e capacitar qualquer pessoa, do dono de um pequeno negócio a uma marca global, a usar as aplicações de ligação com os clientes”.

A Facebook Shops já estava em marcha desde o ano passado, mas o grupo norte-americano acelerou o seu desenvolvimento, “na esperança de ajudar as empresas a sobreviverem e a construírem uma presença ‘online’ num contexto onde as compras vão acontecer, cada vez mais, na internet”, explicou, em conferência de imprensa, George Lee, diretor de gestão de produtos do Facebook.

“Um terço das pequenas e médias empresas dos Estados Unidos que inquirimos para um estudo declararam não estarem operacionais neste momento”, devido à pandemia de covid-19, reportou.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos por covid-19 (90.369) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,5 milhões).