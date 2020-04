EUA acusam China de lucrar com o vírus ao estender domínio regional

Os Estados Unidos denunciaram hoje que Pequim apresou um barco de pesca vietnamita no Mar da China meridional e exortaram as autoridades chinesas a “parar de lucrar” com a situação gerada pelo novo coronavírus ao estender o domínio regional.

“Estamos bastante preocupados com informações que indicam que a República Popular da China apresou um barco de pesca vietnamita próximo das ilhas Paracel [um grupo de pequenas ilhas e recifes] no Mar da China Meridional”, declarou, num comunicado, a porta-voz da diplomacia norte-americana.

Segundo Morgan Ortagus, o incidente é o mais recente de uma “longa série de atos” cometidos pela China para reivindicar direitos marítimos indevidos e prejudicar os seus vizinhos da Ásia do Sul e do Mar da China do Sul.

Nesse sentido, o Departamento de Estado norte-americano apelou a Pequim para “ficar apenas focado no apoio aos esforços internacionais” para combater a pandemia e exigiu o fim do “aproveitamento” do facto de outros Estados estarem “vulneráveis” para estender as suas pretensões territoriais “ilegais” no mar da China Meridional.

Os Estados Unidos têm repetidamente acusado a China de “militarizar” o Mar da China Meridional para estender o seu domínio territorial.

