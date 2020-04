Estados Unidos com 2.569 mortos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 2.569 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, no balanço diário mais elevado contabilizado até agora por um país, indicou a Universidade Johns Hopkins na quarta-feira à noite.

Este número, obtido entre as 20:30 de quarta-feira (01:30 de hoje em Lisboa) e a mesma hora do dia anterior, eleva para 28.326 o número total de vítimas mortais no país devido à doença respiratória covid-19, de acordo com os dados da universidade.

Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 2.228 óbitos causados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Os Estados Unidos identificaram ainda mais de 637 mil contágios.

“A batalha continua, mas os dados sugerem que passámos o pico de novos casos”, declarou o Presidente norte-americano, na conferência de imprensa diária.

Donald Trump prometeu apresentar hoje pormenores para a “reabertura da economia” no país, que em três semanas registou 17 milhões de novos desempregados.

“Vamos reabrir estados, alguns muito mais cedo que outros. Alguns estados poderão reabrir antes de 01 de maio”, garantiu.

A pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus detetado em dezembro passado na China, já causou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.