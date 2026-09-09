Sindicato dos Professores contra-ataca críticas da Secretaria com "casos reais"

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) respondeu às críticas da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia apresentando "casos reais" para sustentar as preocupações manifestadas relativamente ao processo de colocação de professores na Região.

À margem da manifestação promovida pelo sindicato em frente à secretaria regional de Educação, o coordenador do SPM, Francisco Oliveira, rejeitou a acusação de desinformação feita pela tutela e afirmou que as situações denunciadas pelo sindicato têm "rostos" e "vidas reais".

"Esta desinformação de que somos acusados tem rostos, tem vidas reais", afirmou, acrescentando como exemplo o caso de Cristina Gomes, professora que se prepara para iniciar o terceiro ano de serviço e que continua sem colocação.

Segundo Francisco Oliveira, a docente concorreu inclusivamente para zonas consideradas mais carenciadas, nomeadamente o concelho de Santana, mas não conseguiu colocação. O dirigente considera que este caso demonstra a discrepância entre os números apresentados e a realidade sentida nas escolas.

"A Cristina ia para o seu terceiro ano e esperemos que ainda vá a tempo de ser colocada até ao dia 21, porque, se tal não acontecer, a Cristina tem de recomeçar a contagem para um dia para poder ser uma professora com um vínculo estável", frisou.

O sindicalista afirmou ainda que, à semelhança de Cristina, existem "dezenas, senão centenas" de docentes que têm recorrido ao sindicato para relatar situações relacionadas com as colocações. "As escolas não vivem de estatísticas de gabinete. As escolas vivem de realidades e essas realidades têm de ter resposta àquilo que são, efectivamente, as situações particulares de cada uma delas", defendeu.

Pré-escolar é o "sector mais grave"

O coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira entende que os problemas deste novo ano lectivo são "graves" e "transversais a todos os grupos disciplinares", mas identifica o pré-escolar como o sector que mais preocupa o sindicato.

Nesse sentidoo, Francisco Oliveira deixou críticas à actuação da Direcção Regional da Administração Escolar (DRAE), acusando-a de ter alterado os critérios e reduzido os recursos disponíveis no pré-escolar. "Nós achamos que até houve má-fé da parte da DRAE", disse, recordando que, nos últimos anos, foram atraídos para o ensino público vários profissionais do sector privado.

Nós somos a base de todo o ciclo educativo. E, portanto, não é retirando recursos humanos às escolas, nem o apoio necessário às crianças que vamos conseguir dar a resposta que querem para a educação Lucinda Gabriel, docente do pré-escolar

Por sua vez, a educadora do pré-escolar, Lucinda Gabriel, contestou a aplicação rígida dos rácios dos profissionais por sala. "Cada vez os grupos do pré-escolar são maiores, cada vez há mais crianças com necessidades educativas especiais e não há quem as acompanhe", alertou. A docente defendeu que a aplicação dos rácios não pode ser feita "cegamente", uma vez que as necessidades não são iguais em todos os estabelecimentos escolares. "Se há escolas que até têm recursos humanos, há outras que não têm. Portanto, tem de haver equidade, tem de haver respeito", sublinhou.

Por fim, o sindicato também deixou críticas ao facto de professores com muitos anos de serviço terem ficado colocados em opções muito distantes das suas preferências. "Não houve respeito pela aproximação à residência, não houve respeito pelos grupos de crianças, que cada vez são maiores, e não houve respeito pelos colegas, nem valorização, nem dignificação da carreira dos professores de educação de infância", frisou Lucinda.