Uma das coordenadoras do grupo de trabalho da administração dos Estados Unidos para a covid-19, Deborah Birx, apelou hoje aos norte-americanos para que usem máscara e mantenham o distanciamento social.

Num dia de feriado nacional - assinala-se o Memorial Day - que representa habitualmente para os norte-americanos o arranque oficioso do verão, milhares de pessoas foram vistas nas praias e ao ar livre, sem respeitarem o distanciamento aconselhado.

“O distanciamento social é absolutamente decisivo”, alertou Deborah Birx em declarações ao programa televisivo This Week, da ABC, recordando a “propagação assintomática” da doença e apelando ao uso de máscaras.

Apesar de esta ser uma das recomendações das autoridades de saúde para conter a pandemia, tanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o vice-presidente, Mike Pence, negam-se a utilizá-la em todos os eventos públicos em que marcam presença.

O apelo de Deborah Birx é deixado numa altura em que nos Estados Unidos se aproximam dos cem mil mortos em consequência da covid-19.

De acordo com os dados mais recentes, os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia de coronavírus, tanto em número de mortes quanto em casos, com 97.087 mortes para 1.621.658 casos.

O jornal norte-americano The New York Times dedica a primeira página da edição de hoje a mil vítimas mortais do coronavírus, evocando a vida de cada uma e com o título “Uma perda incalculável”.

“Estas mil pessoas representam apenas um por cento do total. Nenhuma delas era apenas um número”, escreve o jornal na capa.

Donald Trump, candidato à reeleição para a presidência em novembro e preocupado com a recuperação económica, está a pedir aos governadores democráticos que “libertem” o seu Estado, num desafio aos avisos dos consultores científicos.