Espanha registou 769 mortos nas últimas 24 horas e chega a 4.858

O número diário de mortos em Espanha com o novo coronavírus voltou hoje a subir para 769, num total de 4.858 desde o início da pandemia, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Os números do Ministério da Saúde espanhol revelam ainda um aumento de 7.871 no número de infetados.

Desde o início da pandemia, o país teve um total de 64.059 casos de covid-19, dos quais 4.858 morreram e 9.357 tiveram alta e são considerados como curados.

O número diário de mortos tinha baixado de 738 na quarta-feira para 655 no dia seguinte, mas hoje voltou a subir para 769.

Na totalidade do país estão ou já estiveram hospitalizadas 36.293 pessoas das quais 4.165 passaram ou estão em unidades de cuidados intensivos.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, afirmou na quinta-feira que o país podia estar a aproximar-se do “pico da curva” de contágios do novo coronavírus, após a qual se inicia uma fase de estabilização da pandemia.

Segundo o ministro, que falava na comissão de Saúde do parlamento espanhol, os últimos dias apontam para uma mudança de tendência, com um aumento menor do número de casos relativamente ao período anterior.

O ministro precisou que o aumento médio de casos notificados entre 28 de fevereiro e 16 de março foi de cerca de 40%, enquanto no período entre 17 e 24 de março o aumento médio foi de cerca de 20%.

A região mais atingida pela covid-19 continua a ser a de Madrid, com 19.243 infetados e 2.412 mortos, seguida pela da Catalunha (12.940 e 880) e a do País Basco (4.601 e 207).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 108.900 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 275.000 infetados e 16.000 mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 4.858, entre 64.059 casos de infeção confirmados.

Os países mais afetados a seguir à Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.234 mortes reportadas (29.406 casos), a França, com 1.696 mortes (29.155 casos), e os Estados Unidos, com 1.178 mortes.

Os Estados Unidos tornaram-se quinta-feira o país com mais casos de infeções no mundo, ultrapassando Itália e a China, com mais de 85 mil casos.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).