O primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbuli, anunciou hoje o encerramento dos aeroportos do país a partir de quinta-feira e até 31 de março, devido à epidemia de Covid-19.

“Os voos serão suspensos a partir de quinta-feira, 19 de março, e até 31 de março. Trata-se de reduzir o número de interações imediatas com turistas que chegam ou partem do Egito”, indicou Madbuli numa conferência de imprensa transmitida pela televisão.

O setor da aviação civil do país deve perder cerca de 2,25 mil milhões de libras egípcias (130 milhões de euros), calculou o chefe do governo, sem precisar durante que período de tempo.

A decisão ocorre alguns dias depois do anúncio pelo presidente Abdel Fattah al-Sissi do encerramento das escolas e universidades, para lutar contra a propagação do novo coronavírus.

Madbuli anunciou igualmente uma redução do número de funcionários pelas mesmas razões, sem precisar o calendário de aplicação desta medida.

Pediu aos egípcios para “não tomarem as coisas de ânimo leve” e ficarem em casa.

Face ao risco de pânico, o primeiro-ministro exortou ainda os cidadãos a não comprarem muitos produtos, assegurando que não haverá falta.

Domingo estavam registados 126 casos do novo coronavírus no Egito e contavam-se dois mortos com a doença.

Nas últimas semanas, vários países, como a França, os Estados Unidos, o Líbano e a Tunísia assinalaram casos de Covid-19 em pessoas que tinham estado no Egito.

Segundo operadores e agências consultados pela agência noticiosa espanhola EFE, quase todas as reservas de viagens turísticas da Europa para o Egito até junho foram canceladas.

Medhat Hammam, presidente da Promo Travel, disse à EFE que Espanha, Itália, França e Alemanha suspenderam praticamente 100% dos pacotes contratados para o Egito e a Jordânia.

Apenas 10 a 15% das reservas dos turistas latino-americanos e uma percentagem semelhante das dos britânicos se mantêm, adiantou.

O setor turístico egípcio sofre o impacto da crise do coronavírus a pouco mais de duas semanas da Semana Santa, altura em que o país recebe habitualmente muitos visitantes.

Mohamed el Hassanein, diretor executivo da Galaxia Tour, com sede no Egito e nos Emirados Árabes Unidos, indicou à EFE que “a Semana Santa está acabada”, após o cancelamento de cerca de 75% das viagens.

Em 2018, o número de turistas que visitaram o Egito voltou a situar-se acima dos 11 milhões e as autoridades tinham previsões muito otimistas para 2019 e 2020.

Em fevereiro de 2020, cerca de 900.000 pessoas visitaram o Egito, mais 4% do que em fevereiro do ano anterior, de acordo com os últimos dados do Ministério do Turismo.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já infetou cerca de 170.000 pessoas em todo o mundo, das quais 6.500 morreram.