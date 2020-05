Doze pessoas mortas nas celas após serem detidas por suspeita de terrorismo no Burkina Faso

Doze pessoas que tinham sido detidas no Burkina Faso por suspeitas de ligações ao terrorismo foram encontradas mortas nas suas celas, divulgou o procurador da região oriental de Fada N’Gourma.

Judicael Kadeba disse que na última segunda-feira tinham sido detidas 25 pessoas em Tawalbougou, uma aldeia na comuna de Fada N’Gourma, por suspeita de serem terroristas. “Mas, 12 destas pessoas foram encontradas mortas nas suas celas na noite em que foram detidas”, afirmou.

Segundo o mesmo responsável, já foi aberto um inquérito para apurar o que aconteceu.

Estas mortes ocorrem menos de um mês depois de a Human Rights Watch ter noticiado que as forças de segurança do Burkina Faso tinham alegadamente executado 31 pessoas, horas após estas terem sido detidas durante uma operação contra o terrorismo na cidade de Djibo, no norte do país.

As últimas detenções ocorreram na sequência de um agravamento da situação de segurança na região norte do Sahel, onde grupos ‘jihadistas’ ligados ao Estado islâmico e à Al-Qaida estão a aumentar os ataques.

A violência já matou centenas de pessoas e gerou mais de 775.000 deslocados.