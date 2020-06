Dois vulcões entraram em erupção na Guatemala e estão sob vigilância

Os vulcões de Fuego e Pacaya, no sul da Guatemala, entraram em erupção e foram colocados sob vigilância, anunciou a proteção civil daquele país.

As explosões e os estrondos produzem-se no interior dos dois vulcões, com emissão de lava, constataram os especialistas do Instituto de Vulcanologia, segundo o porta-voz da Coordenação Nacional para a Redução de Catástrofes (Conred), David de Leon.

Por agora, não houve evacuações preventivas para proteger as populações potencialmente ameaçadas, prosseguiu o porta-voz.

O vulcão de Fuego, com 3.763 metros de altura, situado a 35 quilómetros a sudoeste da capital, registou na noite de segunda para terça-feira “uma atividade explosiva audível” nos arredores, que fez vibrar as janelas e telhados das casas.

Quanto ao vulcão Pacaya, a 2.552 metros de altitude e a 20 quilómetros a sul da Cidade de Guatemala, emitiu nos últimos dias fluxos de lava significativos acompanhados por explosões, segundo De Leon.

Uma erupção do vulcão Fuego causou um dos piores desastres da Guatemala, em junho de 2018, quando matou 202 moradores, provocando outros 229 desaparecidos.

A mais recente erupção do Pacaya, a 27 e 28 de maio, matou um repórter de televisão, atingido por gás tóxico durante uma reportagem.

A Guatemala possui outro vulcão ativo, o Santiago, no oeste do país, mas atualmente a atividade é considerada normal pelos especialistas.