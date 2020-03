Destacado membro da Assembleia de Sábios do Irão morreu hoje

Um destacado membro da conservadora Assembleia de Peritos do Irão, o ‘ayatollah’ Hashem Bathai Golpayengani, morreu hoje vítima da pandemia Covid-19, uma doença que já provocou mais de 800 mortos no Irão.

O ‘ayatollah’, 78 anos, foi internado no sábado na unidade de cuidados intensivos do hospital Shahid Behesthi, na cidade santa de Qom onde se concentra o maior número de casos de coronavirus no Irão.

Bathai Golpayengani era o responsável pela província de Teerão na Assembleia de Peritos, órgão de consulta do Guia Supremo do Irão, ‘ayatollah’ Ali Khamenei.

O responsável estudou ciências religiosas num seminário de Qom na década de 1960 e posteriormente filosofia na Universidade de Teerão e mais tarde no Egito, de acordo com as informações que constam da página oficial do organismo na Internet.

Além de ter sido um dos 88 membros da assembleia foi também professor na Universidade de Teerão e nos seminários de Qom com responsabilidades no setor da Educação para a província daquela cidade santa.

A pandemia de Covid-19 provocou a morte de várias figuras políticas, religiosas e militar do Irão, entre os quais Mohamad Mir Mohamadi, conselheiro de Ali Khamenei, e vários deputados.

Na sexta-feira morreu da mesma doença um dos altos comandantes do Corpo de Guardas da Revolução, Naser Shabani, que ocupou o cargo durante 37 anos.

Entre os que estão contagiados destacam-se a vice-presidente para os Assuntos das Mulheres, Masumeh Ebtekar; o assessor do Guia Supremo para assuntos internacionais, Ali Akbar Velayati e o vice-ministro da Saúde, Iraj Harirtchi, que se encontra, de quarentena.

Mais 129 mortes para mais de 850 no Irão

O Ministério da Saúde do Irão anunciou hoje que aumentou em 129 o número de vítimas da pandemia do novo coronavirus (Covid-19) aumentando o balanço de mortos para 853 no país.

“Apelamos a todos para que levem o vírus a sério e não viajem”, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kinouche Jahanpour, numa conferência de imprensa em Teerão que foi transmitida pela televisão.

De acordo com o último balanço, mais de 13 mil pessoas estão contagiadas no Irão.

O novo coronavírus já infetou desde dezembro 168.250 e o número de mortes - a nível mundial - subiu para 6.501, segundo um balanço da Agência France-Press (AFP) às 09:00 de hoje.

A AFP refere que, no total, foram registadas em 142 países e territórios mais de 168.250 contaminações.

Desde o último balanço às 17:00 de domingo, foram registadas 81 novas mortes e 4.317 casos registados em todo o mundo.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, totalizou 80.860 casos, incluindo 3.213 mortes e 67.490 curados. Foram registados 16 novos casos e 14 novas mortes entre domingo e segunda-feira.

Em outras partes do mundo, foram registadas até às 09:00 um total de 3.288 mortes (67 novas) para 87.396 casos (4.301 novas).

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 1.809 mortes em 24.747 casos, Irão com 724 mortes (13.983 casos), Espanha com 288 mortes (7.753 casos) e França com 127 mortes (5.423 casos).