A Polícia Federal brasileira desmantelou na terça-feira uma rede internacional de narcotráfico que operava em quatro estados do país, com destino à Europa, e liderada por um cidadão alemão, informaram as autoridades.

A denominada “Operação Estatueta”, em alusão ao facto de a droga ser enviada para a Europa dentro de estátuas, cumpriu nove mandados de prisão temporária e 11 de buscas e apreensão nos estados de Pernambuco e Ceará (nordeste), Acre (norte) e São Paulo (sudeste), emitidos por um tribunal federal de Recife.

Segundo um comunicado da polícia, o grupo era liderado por um alemão, cuja identidade não foi revelada e que foi detido juntamente com a sua mulher, de nacionalidade brasileira, num apartamento em Recife, capital do estado de Pernambuco, e onde o dinheiro do narcotráfico era alegadamente branqueado através da compra e venda de imóveis.

Outro dos alegados cabecilhas do grupo detido pelas autoridades era um ex-polícia, que já havia cumprido pena por tráfico de drogas.

Durante a operação, para a qual foram destacados 60 agentes, foram apreendidos três veículos, dois diamantes, 100.000 reais (cerca de 17 mil euros) escondidos num frigorifico, bloqueadas nove contas bancárias de pessoas e empresas de fachada e embargados seis imóveis.

As propriedades confiscadas totalizam um valor de cinco milhões de reais (860 mil euros).

As investigações começaram em 2018, quando as autoridades começaram a seguir os movimentos do grupo em Recife, Fortaleza - capital estado do Ceará - e São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, que eram coordenados a partir de uma prisão em Rio Branco (Acre).

A droga era proveniente da Bolívia e, desde Rio Branco, enviada para outros estados, para depois ser embarcada para a Europa.

Os detidos responderão pelos crimes de associação e tráfico internacional de drogas, branqueamento de capitais e organização criminosa, que juntos podem totalizar sentenças de até 65 anos de prisão.