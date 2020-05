A Presidência da Colômbia registou hoje 13 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, com o chefe de Estado, Iván Duque, e o seu círculo mais próximo a apresentarem resultados negativos nos testes, anunciou o Governo do país sul-americano.

Cinco das pessoas infetadas fazem parte do Departamento Administrativo da Presidência, enquanto as restantes oito pertencem ao grupo de proteção da Casa de Nariño, a sede da Presidência da República, em Bogotá, capital da Colômbia, adiantou o executivo.

Segundo o Departamento Administrativo, as pessoas que acusaram positivo nos testes de deteção do novo coronavírus, realizados na quarta-feira, “estão isoladas em casa”.

“Na quarta-feira, 27 de maio, foram realizados testes ao Presidente da República, aos seus assessores, à sua equipa de apoio e às pessoas que constituem a equipa de segurança do Presidente, todas com resultados negativos”, acrescentou a informação do Governo.

O executivo confirmou ainda que vai monitorizar a evolução das pessoas infetadas e continuar os protocolos de biossegurança ordenados, segundo os quais, no seio do Governo, só 20% do pessoal podem trabalhar presencialmente enquanto a emergência de saúde prosseguir.

Em 20 de maio, o Governo colombiano confirmou o contágio de um membro da força de segurança da Casa de Nariño e de 13 militares do batalhão da Guarda Presidencial.

Nessa ocasião, nem Duque, nem a família, nem o círculo mais próximo contactaram com os infetados, não tendo realizado testes.

Vários seguranças da Presidência da República realizaram testes à covid-19 nessa ocasião.

A Colômbia atingiu o recorde diário de casos confirmados de covid-19 na quinta-feira (1.262 casos), registando, no total, 25.366 infetados e 822 mortos.

O país sul-americano registou mais de 1.000 casos diários nos três dias anteriores e o Governo decidiu, na noite de quinta-feira, prolongar o isolamento preventivo obrigatório, que vigora desde 25 de março e que vai terminar às 00:00 de 01 de julho, quando estava previsto que acabasse em 31 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.