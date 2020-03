Após uma reunião com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, encontro onde também participaram os presidentes das diversas regiões autonómicas de Espanha, o presidente das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, solicitou que se apliquem restrições nos transportes aéreos naquele arquipélago, isto na sequência do estado de emergência decretado pelo chefe do executivo.

Em conferência de imprensa após esta reunião que se desenrolou por videoconferência, Ángel Víctor Torres deu ênfase às “circunstâncias insulares” de Canárias para manifestar a sua intenção de limitar ao máximo as operações portuárias e aeroportuárias, garantindo ao mesmo tempo a entrada e saída de mercadoria.

“Dei ênfase, na reunião de presidentes, para que exista uma consciência da nossa posição geográfica. Tivemos uma conversa mais extensa sobre a mobilidade e a restrição à mobilidade e movimento. Enquanto região insular podemos recorrer a uma especificidade singular, acordando-a com o Ministério dos Transportes. O que estamos a pedir é que se restrinja o acesso pelo aeroporto, salvo situações excepcionais como questões sanitárias ou residentes que regressem a casa. Fomos claros e queremos que as pessoas fiquem em casa e que os transportes aéreos sejam utilizados somente para serviços imprescindíveis”, disse Ángel Víctor Torres, em declarações que pode ouvir clicando aqui.

Por outras palavras, escreve o La Provincia, a intenção é que o corte na oferta seja o mesmo que o previsto para outros meios de transporte: metade dos voos e apenas um terço, aproximadamente, dos assentos em cada avião à venda para garantir distância suficiente entre os viajantes. E isso significará uma redução de 85% nos locais de destino.