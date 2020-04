China regista 22 casos de infecção nas últimas 24 horas

A China registou 22 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, 21 deles oriundos do exterior, informou hoje a Comissão de Saúde do país.

Trata-se de um aumento significativo face ao dia anterior, quando o país registou seis casos.

O único caso de contágio local foi detetado na província de Guangdong, adjacente a Macau.

Não há registo de mais vítimas mortais até às 23:59 de terça-feira na China, segundo as autoridades chinesas.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 647, depois de 23 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.

Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.858 infetados e 4.633 mortos devido a Covid-19. Até ao momento, 77.578 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 731.910 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 8.283 permanecem sob observação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.