Casos em Timor-Leste sobem para 22, um recuperado

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje oficialmente mais três novos casos da covid-19, o que eleva para 22 o número total de pessoas infectadas no país desde o início do surto, uma dos quais já recuperou.

O porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) Rui Araújo confirmou no briefing diário na Sala de Situação de que um desses novos casos positivos é o de um professor português que estava destacado em Liquiçá, a leste de Díli.

“Até agora a equipa de vigilância epidemiológica não detecta qualquer caso suspeito na comunidade em Liquiçá”, afirmou.

Um dos novos casos positivo, noticiado no domingo pela agência Lusa, é um professor português cuja amostra, inicialmente com resultado negativo foi depois reanalisada em Darwin, na Austrália.

Este docente e um outro, cuja segunda análise em Darwin deu resultado “inconclusivo”, fazem parte do grupo de quatro professores e um motorista que tinha estado em contacto com a professora portuguesa que viajou para Lisboa a 4 de Abril onde, dias depois, testou positivo à covid-19.

A professora viajou para Portugal com mais de 200 portugueses num voo de repatriamento organizado pelo Governo português.

Rui Araújo adiantou que estes dois professores foram hoje transferidos para isolamento na Clínica de Vera Cruz, em Díli, mantendo-se os dois “sem sintomas”.

Os restantes dois professores e o motorista terão agora de completar um novo ciclo de 14 dias de quarentena findo o qual serão novamente testados, segundo fonte do projecto de que os docentes fazem parte.

Na Clínica de Vera Cruz estão 21 pacientes ainda infectados e cinco outros prováveis, alguns com sintomas ligeiros, mas a grande maioria sem qualquer sintoma.

“Estão a ser acompanhados e sob observação médica. Caso tenham sintomas recebem tratamento e caso não desenvolvam sintomas continuarão sob observação, com acompanhamento espiritual e psicológico online e WhatsApp, caso necessitem”, explicou.

Rui Araújo explicou que os casos ativos em Timor-Leste estão relacionados com “seis clusters”, em concreto cinco hotéis em Díli, e o grupo dos docentes portugueses na vila de Liquiçá.

Rui Araújo disse que o professora infectado e o outro com resultados inconclusivos chegaram a Timor-Leste a 28 de Fevereiro e que a professora portuguesa que testou positiva em Portugal tinha chegado a Díli a 9 de Março.

O último balanço indica que as autoridades timorenses registaram 327 casos de pessoas com resultados suspeitos, cinco casos considerados “prováveis” e 92 ainda à espera de resultado, com 123 negativos.

Em quarentena estão ainda 597 pessoas, entre os quais 23 profissionais de saúde e outros funcionários que têm estado envolvidos no apoio às pessoas em isolamento e quarentena, num processo de rotatividade de equipas.

Além dos clusters já identificados em Díli, Rui Araújo disse que as autoridades estão ainda à espera de resultados a testes a casos suspeitos em Aileu e Same, a sul de Díli, cujos cidadãos estão em confinamento.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infectou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.